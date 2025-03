Avellino-Benevento in esclusiva su OttoChannel: diretta sul Canale 16 Appuntamento a partire dalle 18.30, poi il match con calcio d'inizio alle 19.30

Il derby del "Partenio-Lombardi" è sempre più vicino e OttoChannel trasmetterà la sfida Avellino-Benevento in diretta sul canale 16 del digitale terrestre. Esclusiva tv in chiaro per la nostra emittente che vi racconterà il match valido per il trentaquattresimo turno del girone C di Serie C e in programma domenica con calcio d'inizio alle 19.30. Diretta sul canale 16 a partire dalle 18.30 con ampio pre-partita: in studio, con Sonia Lantella, l'ex dirigente di Avellino e Benevento, Antonio Loschiavo, il direttore sportivo Pompilio Capozzi e i giornalisti Annibale Discepolo e Billy Nuzzolillo. Alle 19.30 il calcio d'inizio e la gara con il commento di Pasquale Ciambriello e Carmine Quaglia con Angelo Giuliani a bordocampo e per le interviste ai protagonisti in "OffSide", il post-gara a partire dalle 21.30 su OttoChannel per una domenica ricca di emozioni, in diretta e in esclusiva sul canale 16.