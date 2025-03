Avellino-Benevento: la probabile formazione biancoverde Derby in diretta su OttoChannel (canale 16 del digitale terrestre): pre-partita dalle 18.30

Ultime valutazioni per Raffaele Biancolino sui ruoli di mezzala destra e di trequartista per il 4-3-1-2, ma occhio anche al piccolo "aggiustino" tattico, così definito dal tecnico di Capodichino verso il derby. Alle 19.30 Avellino-Benevento (diretta su OttoChannel - Canale 16 con pre-partita dalle 18.30): lupi per la settima vittoria di fila e al primo esame da capolista. Gli irpini scenderanno in campo dopo il match del Cerignola, impegnato alle 15 contro il Monopoli al "Monterisi" e, quindi, potrebbe essere una serata di risposta o di allungo per i biancoverdi con Antony Iannarilli tra i pali e la linea difensiva composta da Tommaso Cancellotti, Michele Rigione, Patrick Enrici e Andrea Cagnano. A centrocampo ci sarà il ritorno immediato di Luca Palmiero dopo la squalifica con Dimitrios Sounas mezzala sinistra e per l'altro ruolo in mediana occhio a Martin Palumbo. L'ex Juventus Next Gen potrebbe essere vincere il ballottaggio su Marco Armellino per garantire il doppio play con Palmiero nel sistema tattico. Praticamente un 4-2-2-2 in rotazione tra mediana e trequarti con Sounas più alto e vicino al vero trequartista, ma anche esterno: Michele D'Ausilio è in vantaggio su Raffaele Russo per sostituire lo squalificato Giuseppe Panico. Facundo Lescano e Cosimo Patierno saranno le due punte.

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Palumbo, Palmiero, Sounas; D'Ausilio; Lescano, Patierno. All. Biancolino. A disp. Pizzella, Marson, Todisco, Cionek, Frascatore, Manzi, Tribuzzi, Armellino, Arzillo, Mutanda, Russo, Zuberek, Campanile.

Indisponibili: De Cristofaro (programma di riabilitazione dopo l’intervento chirurgico al legamento crociato anteriore ed al menisco esterno del ginocchio sinistro), Guarnieri (lombalgia), Rocca (lesione al flessore della gamba destra)

Squalificato: Panico (somma di ammonizioni)