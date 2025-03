Avellino, Armellino: "Vittoria fondamentale, ora altre quattro finali per la B" Le dichiarazioni del centrocampista biancoverde

Ecco le dichiarazioni di Armellino al termine di Avellino-Benevento: "Era fondamentale vincere anche per il risultato del Cerignola, è sempre bello vincere un derby con un pubblico del genere. Ci aspettano altre quattro finali. Biancolino? Si è creato un gruppo che in passato poche volte ho trovato, siamo tutti concentrati per portare l'Avellino in Serie B. Con il Catania non ci saranno i tifosi e ci dispiace, ma andremo in Sicilia per fare la nostra partita".

"La nostra è una squadra esperta, piena di leader. Tutti ci stiamo facendo trovare pronti, siamo 26 titolari però si gioca in 11. Si è creato un gruppo forte che mira verso un unico obiettivo, dobbiamo ancora lavorare perché mancano quattro finali".

"È normale che la vittoria del Cerignola ci ha messo un po' di ansia calcistica, però una volta che siamo andati in campo con un pubblico del genere abbiamo pensato solo a vincere".

"Il Benevento è una squadra forte, abbiamo un po' sofferto il loro palleggio. Nella ripresa abbiamo cercato di portarla a casa in tutti i modi, voglio fare i complimenti al Benevento perché è una squadra forte".