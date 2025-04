L'arbitro di Catania-Avellino: ha diretto un match dei lupi in stagione Le designazioni arbitrali per il trentacinquesimo turno del girone C di Serie C

La gara Catania-Avellino, valida per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C e in programma domenica (ore 19.30) al "Massimino", sarà diretta da Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Luca Landoni della sezione di Trento e Matteo Taverna della sezione di Bergamo con Antonio Di Reda della sezione di Molfetta quarto ufficiale. Allegretta ha già diretto un match dei lupi in stagione ed è l'unico precedente per il fischietto pugliese con gli irpini: il 4-0 biancoverde sul Crotone del 7 ottobre scorso.

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Trentacinquesima Giornata

Catania - Avellino: Allegretta

Cavese - Audace Cerignola: Zago

Giugliano - Casertana: Drigo

Juventus Next Gen - Crotone: Migliorini

Latina - Trapani: Di Loreto

Monopoli - Potenza: Silvestri

Sorrento - ACR Messina: Cerbasi

Team Altamura - Picerno: Picardi