Avellino: Molino guiderà la formazione Primavera con Galliano Il "Drago" allenerà l'U-19 con il tecnico in possesso della qualifica UEFA A. Pianese all'U-16

L'Avellino ha ufficializzato la riprogrammazione degli staff tecnici del settore giovanile Youth. La guida della formazione under 19, impegnata nel campionato Primavera 2, è stata affidata al duo composto da Gigi Molino e da Cristian Galliano. Molino, già allenatore dell’U-16 e responsabile della Cantera Biancoverde, sarà affiancato da Galliano, classe 1978, tecnico in possesso della qualifica UEFA A ed ex responsabile delle aree di sviluppo territoriale della FIGC. Mister Corrado Pianese, insieme al suo staff, assumerà, invece, la conduzione tecnica della formazione U-16.

Primavera 2

Tecnici: Luigi Molino, Cristian Galliano

Preparatore atletico: Gabriele Gaeta

Preparatore dei portieri: Emilio Ianniciello

Under 16

Tecnico: Corrado Pianese

Collaboratori: Sergio Esposito, Antonio Masucci