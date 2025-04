Sorrento-Avellino: maxischermo ad Atripalda, attesa nel capoluogo Guancia: "La città di Atripalda ha sempre mostrato grande attaccamento ai colori biancoverdi"

Se per il maxischermo ad Avellino, allo stadio "Partenio-Lombardi", si attendono novità, l'accelerazione arriva ad Atripalda con l'annuncio dell'amministrazione comunale. Sorrento-Avellino sarà seguita nell'anfiteatro della Villa Comunale "Don Giuseppe Diana". "Si tratta di un evento che riguarda l’intera provincia irpina. La città di Atripalda ha sempre mostrato grande attaccamento ai colori biancoverdi": ha affermato l’assessore allo Sport, Antonio Guancia, nella nota ufficiale del Comune di Atripalda.

Il comunicato ufficiale

"L’amministrazione comunale di Atripalda è lieta di annunciare che, in occasione della partita Sorrento-Avellino, decisiva per la possibile promozione in Serie B dei Lupi, sarà allestita una proiezione pubblica per tutti i tifosi e cittadini atripaldesi. - L’evento si terrà presso l’anfiteatro della Villa Comunale 'Don Giuseppe Diana', dove sarà possibile seguire la partita in diretta a partire dalle ore 18.30, in un clima di festa e partecipazione collettiva. La serata è organizzata in collaborazione con l’Associazione Laika, che si è fatta promotrice dell’iniziativa, con il supporto dell’Amministrazione. L’obiettivo è quello di vivere insieme, nel cuore della nostra città, un momento sportivo che potrebbe rivelarsi storico per tutta la provincia. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa, indossando i colori biancoverdi e sostenendo con passione e rispetto la squadra della nostra terra".