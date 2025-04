Avellino - Team Altamura: i dettagli per la prevendita biglietti Domenica (ore 20) la sfida al "Partenio-Lombardi": ecco quando inizia la vendita dei tagliandi

Alle 10 inizierà la prevendita biglietti per il match Avellino - Team Altamura, valido per l'ultimo turno del girone C di Serie C e in programma domenica (ore 20) al "Partenio-Lombardi". "Per questo evento non sono previste riduzioni, il prezzo del biglietto è unico ad eccezione dei bambini nati dal 2012 al 2018 per i quali resta attivo il 'ridotto Under 12'. Come sempre I bambini nati dal 2019 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio. - si legge nella nota del club - Il club precisa, inoltre, che non saranno consentiti ingressi di favore se non quelli previsti da obblighi contrattuali con gli sponsor. Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per persona. Le richieste di accesso al settore riservato alle persone con disabilità verranno prese in considerazione soltanto se inviate dopo l’avvio della prevendita per la gara in oggetto. È possibile acquistare i biglietti della gara Avellino - Altamura presso la biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2. Non sarà attiva la prevendita online. Il botteghino del Partenio-Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura: mercoledì 23 e giovedì 24 aprile dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; venerdì 25 aprile dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00; sabato 26 aprile dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00; domenica 27 aprile dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 ad inizio gara;

I costi dei biglietti in promozione

(da mercoledì 23 a sabato 26 aprile)

Curva Sud: • Adulti: 13 euro • Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2012): 7 euro

Tribuna Terminio: • Adulti: 20 euro • Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2012): 10 euro

Tribuna Montevergine Laterale: • Adulti: 25 euro • Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2012): 15 euro

I costi dei biglietti non in promozione

(il giorno della gara)

Curva Sud: • Adulti: 16 euro • Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2012): 10 euro

Tribuna Terminio: • Adulti: 23 euro • Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2012): 13 euro

Tribuna Montevergine Laterale: • Adulti: 28 euro • Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2012): 18 euro

Il club ricorda che la campagna di fidelizzazione 2024/2025 terminerà mercoledì 30 aprile 2025. Fino a quella data sarà possibile acquistare la fidelity card online e presso la biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi".