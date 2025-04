Avellino, D'Agostino: "Pronti ad acquisire il Partenio, tempi stretti per la B" Il Comune lo valuta intorno agli 8 milioni

Ultimi giorni di stagione regolare, poi la Supercoppa contro la Virtus Entella e una tra Padova e Vicenza per l'Avellino, lanciato verso la sfida di domenica sera contro il Team Altamura.

Sul campo Biancolino tiene alta la tensione e unito il gruppo con l'obiettivo di finalizzare il campionato con l'undicesima vittoria di fila.

E si inizia già a pensare alla prossima stagione. Il direttore sportivo Mario Aiello ha preannunciato: “Nessuna rivoiluzione, per corsi e ricorsi storici riuscire a mantenere l’intelaiatura ha spesso funzionato.

Intanto D’Agostino è intenzionato ad accelerare per l’acquisizione del Partenio perchpè il Comune non disporrebbe al momento delle risorse necessarie per i lavori d’adeguamento e il patron vuole scongiurare il rischio di giocare lontano da Avellino. L’impianto di contrada Zoccolari sarebbe valutato intorno agli 8 milioni.

In alternativa D’Agostino è pronto a farsi carico degli interventi di straordinaria amministrazione i cui costi dovrebbero essere poi scomputati al momento dell’acquisizione.