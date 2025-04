Avellino, Palumbo: "Stiamo vivendo un'emozione indescrivibile" Il centrocampista biancoverde tra i premiati di "Inside The Sport" a Coverciano

Martin Palumbo tra i premiati della quinta edizione di "Inside the sport", evento ideato da Michele Cutolo, vicepresidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, e Gianfranco Coppola, presidente nazionale dell'Ussi e tenutosi nel centro tecnico federale di Coverciano. Ecco le parole del centrocampista dell'Avellino nel corso della premiazione: "Siamo riusciti nell'obiettivo della squadra, quello di salire in Serie B. - ha spiegato Palumbo - È stata veramente un'emozione incredibile. Il rientro in città con tantissimi tifosi in piazza: un affetto clamoroso da parte della città. È stato davvero emozionante ottenere il risultato finale e ricevere tutto questo calore anche nelle settimane precedenti. In C si trovano campi non perfetti, spogliatoi non perfetti, ma devi affrontare tutto con decisione e fa parte del gioco".