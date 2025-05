Avellino, il ds Aiello a Focus Serie C su Biancolino, attaccanti e mercato Il direttore sportivo dei lupi è intervenuto nella trasmissione di OttoChannel - Canale 16

"È un po' presto per tanti aspetti perché stiamo chiudendo con gli ultimi impegni della stagione. Con la promozione diretta ad aprile sarebbe un peccato non sfruttare il margine che si è venuto a creare. Dobbiamo sederci con la proprietà per gli obiettivi. Ci saranno gli incontri con l'allenatore per modulo e caratteristiche dei calciatori che possiamo immaginare. Già da un po' stiamo valutando alcune situazioni per farci trovare pronti": così il direttore sportivo dell'Avellino, Mario Aiello, si è espresso sul futuro in Serie B per il club biancoverde nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel - Canale 16 (clicca qui per rivedere la puntata).

"Letà media calerà ulteriormente per scelta e obblighi"

"Viaggiamo su due percorsi diversi, il primo sulla costruzione del nuovo gruppo-squadra e il secondo è quello tecnico, gestito dalla proprietà. Speriamo che i lavori diano modo di giocare subito ad Avellino. - ha spiegato il ds dei lupi - È un tema caldo e speriamo vada tutto nel migliore dei modi. L'età media della rosa? Un'operazione è stata già fatta a gennaio. Avevamo un'età media di 30,5 ed è ora di 28,5. Nella sessione invernale chi è entrato aveva un'età media di 25 e chi è uscito l'aveva di 28. Sicuramente la linea sarà sicuramente questa. In Serie B con i vincoli over è chiaro che avendone 18 da poter mettere, gioco-forza ci sarà un ulteriore abbassamento dell'età media. È una idea nostra, ma anche quanto richiesto dalla Serie B".

"Biancolino può allenare in tutte le categorie"

"La Serie B è un campionato importante, ma anche quello di C non è affatto semplice. Con la tranquillità nella gestione abbiamo ottenuto la promozione. C'è il primo posto conquistato dal terzultimo occupato nelle prime giornate. C'è una gestione che ci ha consentito di ottenere risultati. Vogliamo replicare tutto in B in termini gestionali seguendo i piani societari. Si vuole consolidare il posto in B e in categoria c'è tanta voglia per i giovani di prima fascia. Diventa più facile puntare di loro. Seguo tante gare e mi sento ancora più a mio agio in chiave B. Biancolino come Pagliuca a Castellammare? Non andremo a stravolgere la rosa. Sarebbe un errore farlo. Verrà confermata gran parte della rosa, ma i vincoli di lista determineranno le mosse. Avremo 26 over dal primo luglio, dovremo scendere a 18. Alcune scelte sono obbligate. Con Biancolino abbiamo lavorato sia in Primavera che in prima squadra e ha saputo sempre rispondere al ruolo di favorita dominando il campionato under e ribaltando l'esito del torneo di C. Sui risultati siamo allineati e vengono dai contenuti tecnico-tattici. L'elemento della gestione guida tutto rispetto agli input tattici. In Serie B non avremo la rosa più importante del torneo e ci sarà l'aspetto tattico a guidarci, ma Biancolino sta dimostrando di essere un'allenatore di qualità, che può allenare in tutte le categorie".

"Russo pronto per la B, si riparte da Lescano e Patierno"

"I nomi per il futuro? Stimo molto Pezzella e l'avessimo avuto avrebbe fatto parte della rosa. Non avendolo a disposizione abbiamo fatto un'operazione come quella di Palumbo. Palmiero ha fatto bene e Palumbo ha prospettiva, non sarà facile inserire anche Pezzella che è over. Stiamo parlando di dettagli da rivalutare lungo l'estate. Palumbo sa fare anche altri ruoli. Ancora non abbiamo deciso. Vogliamo completare la stagione nel migliore dei modi. Russo? Sicuramente, ha la gamba e la forza per la categoria superiore. Ha fatto bene, ci ha dato tanto e potrebbe essere uno di quelli da cui ripartire. Patierno e Lescano? Sono calciatori possono fare gol anche in B. Hanno caratteristiche diverse e possono giocare insieme. Lescano ha dato una scossa importante nella fase clou. Facundo ha segnato gol preziosi, ma anche Chicco. In C hanno dimostrato di poter giocare insieme e lo possono fare anche in B. Dovremo essere bravi anche noi a metterli nelle condizioni utili. Faremo degli interventi e vogliamo rendere il reparto offensivo ancora più forte. Occorrono quattro, cinque attaccanti e vedremo chi dovrà aggiungersi. Servirà una mano da parte di tutti".

"Sounas è bilndato"

"Gori e Redan? Gori ha rinnovato ed è in prestito. Il Sudtirol ha il diritto di riscatto. Se non sarà riscattato, tornerà e vedremo. Redan è in prestito al Beerschot. Anche il club belga valuterà il riscatto o meno. Quando torneranno valuteremo. Sounas? È bilndato, ha già fatto la B da protagonista".