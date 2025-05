Avellino, niente corso e piazza per il bus scoperto: ecco le strade percorse Il club ha ufficializzato il percorso della sfilata dopo Avellino-Padova

L'Unione Sportiva Avellino ha reso noto il programma relativo alla serata di domani, quando i lupi affronteranno il Padova per la prima giornata di Supercoppa di Serie C, ultima gara casalinga della stagione. I biancoverdi saranno premiati a fine gara sul sintetico del "Partenio-Lombardi", riceveranno il trofeo per la vittoria del girone C di Serie C. Al termine della gara ci sarà la tanto attesa sfilata con il bus scoperto che, però, non raggiungerà Corso Vittorio Emanuele e Piazza della Libertà. Ecco il percorso indicato dal club irpino nella nota. "Successivamente, dopo le opportune ritualità, la squadra partirà dalla porta carraia dello stadio Partenio-Lombardi per un giro in pullman scoperto che percorrerà il seguente tragitto come da indicazioni del tavolo tecnico tenutosi in prefettura: via Feola, via Annarumma, via A. De Gasperi, via Capozzi, via Carducci, via C. Del Balzo, via De Renzi, via Circumvallazione, via Carducci, via Capozzi, via A. De Gasperi, via Annarumma, Via Feola".