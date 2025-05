Avellino, stadio Partenio: due atti ufficiali dall'amministrazione comunale Mese di maggio decisivo per la risoluzione del caso che può negare la B sin da subito in città

L'ambiente avellinese attende novità sullo stadio "Partenio-Lombardi" verso la Serie B e prosegue il lavoro dell'amministrazione comunale nelle ore di botta e risposta tra l'ex primo cittadino, Gianluca Festa, e il sindaco, Laura Nargi. Sono due gli atti ufficiali definiti e presentati dall'Ente di Piazza del Popolo. Il primo è quello del progetto preliminare che è stato presentato in Regione Campania per i lavori di adeguamento dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari in chiave Serie B, pari a due milioni di euro. Al preliminare seguirà nei prossimi giorni il progetto definitivo. Il secondo è relativo all'emendamento firmato da Luigi Mattiello, capogruppo di Siamo Avellino. Nel piano di alienazione dei beni è prevista la vendita dello stadio "Partenio-Lombardi". Il mese di maggio dovrà risultare spartiacque per scongiurare lo spettro di un avvio di cammino in B lontano da casa.