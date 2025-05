Avellino, Palmiero: "Non vedo l'ora di giocare di nuovo in B" Così il centrocampista biancoverde al termine di Avellino-Padova 0-1

"L'importante era esserci nella competizione. Significa che abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, ovvero conquistare la promozione. Chiaramente perdere fa rosicare e dimostra l'attaccamento alla squadra in tutte le gare. La cosa più bella è stata alzare il trofeo con i nostri tifosi. Guardiamo anche all'aspetto bello della serata". Così Luca Palmiero si è espresso al termine di Avellino-Padova 0-1, prima giornata della Supercoppa di Serie C: "La mia stagione? Sono molto felice. Ricordo il momento in cui sono tornato in C dopo quattro anni in Serie B. Perdere la categoria, la B, è stato un grosso dispiacere. - ha aggiunto il centrocampista biancoverde - Ho fatto fatica a Pescara nel ricalibrarmi in C. Non vedo l'ora di tornare a giocare in B. Il mio futuro? Non so niente, la società sa bene la mia intenzione e spero di prolungare".