Avellino, Armellino sui social: "È stato veramente un viaggio bellissimo" Le parole del capitano biancoverde a un mese dalla promozione dei lupi in Serie B

"Ed eccoci qua mia cara Avellino. Siamo riusciti a riportarti dove meritavi di stare. Due anni intensi, faticosi, emozionanti ma con un finale del genere lo rifarei infinite volte ancora. Ringraziarvi tutti sarebbe riduttivo e scontato, ma fidatevi: è stato veramente un viaggio bellissimo": così Marco Armellino sulla pagina ufficiale social. Il capitano dell'Avellino sottolinea la soddisfazione per il risultato ottenuto proprio un mese fa, quando con il 2-1 sul Sorrento al "Viviani" di Potenza arrivò l'aritmetica promozione in B per i lupi. Primo giorno di off-season per i biancoverdi con il rompete le righe, ufficializzato in mattinata dal club con un comunicato. Prosegue, invece, il lavoro dei dirigenti e della proprietà con il restyling della rosa e l'adeguamento dello stadio "Partenio-Lombardi" ai parametri della Serie B. Gli interventi dovranno terminare entro metà luglio per garantirsi la certificazione utile in avvio del mese di agosto.