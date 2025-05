Avellino: rompete le righe, il comunicato del club Si apre una fase di lavoro sottotraccia per la dirigenza e per lo staff tecnico

Via alla off-season in casa Avellino. Con il treno biancoverde e l'ultimo abbraccio con i tifosi della provincia in diversi comuni, il club irpino ha dichiarato il rompete le righe per i tesserati che usufruiranno dei giorni di ferie previsti dall'accordo collettivo di categoria. Si apre una fase di lavoro sottotraccia per la dirigenza e per lo staff tecnico con il restyling dello stadio e della rosa lungo l'estate dopo il ritorno in Serie B conquistato con il primo posto nel girone C di Serie C.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, a partire da oggi, tutte le attività della prima squadra saranno sospese per consentire ai tesserati addetti al settore sportivo, con contratti federali ratificati, di poter usufruire delle ferie così come disciplinato dagli accordi collettivi di categoria".