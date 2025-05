Giornata in treno per l'Avellino: i biancoverdi tra i comuni dell'Irpinia Ultimo giorno del programma definito dal club per l'abbraccio con i tifosi in provincia

Ultimo atto del tour in provincia per l'Unione Sportiva Avellino, poi sarà rompete le righe per i calciatori biancoverdi. In mattinata, da Borgo Ferrovia, la partenza del treno su cui sono saliti proprietà, dirigenza, staff tecnico e calciatori per una nuova giornata a contatto diretto con i tifosi. Fermate a Montefalcione, Taurasi, Montemarano, Montella, Lioni e Calitri con ritorno ad Avellino, ma non sarà l'ultima tappa. Ci sarà un'ulteriore visita nel pomeriggio alla sorgente di Caposele e al Santuario di San Gerardo con nuovi festeggiamenti in piazza a Materdomini. Sipario sulla festa promozione, di fatto, per i lupi che vivranno dal campo settimane di off-season, ma con la dirigenza al lavoro per il restyling della rosa e dello stadio. Occorre l'accelerazione sul finale del mese di maggio per i lavori di adeguamento in chiave Serie B con l'iter da completare nella prima decade di agosto, fase in cui l'impianto sportivo di contrada Zoccolari dovrà rientrare nei parametri del torneo cadetto.