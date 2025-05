Avellino, D'Agostino: "Squadra da calibrare alla categoria" "Gli acquisti? Possono essere 6, 7, 8... Lo stadio? Conta la consegna nei tempi stabiliti"

A margine del congresso cittadino di Forza Italia, il presidente dell'US Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, si è espresso così sullo stadio "Partenio-Lombardi": "I bandi? So che stanno facendo i passaggi previsti dalla norma. Ora bisogna aspettare i tempi necessari, quelli che la legge impone. - ha affermato - Non sono entrato e non entro nel caso specifico perché tocca ad altri. I dirigenti e il sindaco sapranno come muoversi. Conta la consegna della struttura nei tempi stabiliti. Loro conoscono le procedure".

"Squadra da calibrare alla categoria"

"La squadra? Abbiamo avuto degli incontri, stiamo facendo già qualcosa. Ci saranno altri contatti e altre riunioni. Adesso si entra nel vivo, però c'è tempo. Abbiamo tutto il tempo necessario. - ha aggiunto D'Agostino - Avendo vinto con largo anticipo senza playoff, abbiamo avuto più tempo per programmare altri aspetti e stiamo lavorando. Gli acquisti? Non saprei, forse 6, 7, 8... Non posso che essere vago in questa fase. Stiamo discutendo sugli dettagli tecnici. Sicuramente ci saranno degli ingressi e delle uscite. La squadra va calibrata alla categoria".

"Lo stadio può rimanere pubblico, può tenerlo il Comune"

"Lo stadio come bene alienabile? Il valore del bene sarà stabilito, ma gli interventi occorrono per adeguare lo stadio alla categoria, non per migliorare la struttura in sé. Bisogna adeguarla e il valore non cambierà. Sono aspetti tecnici come la stima, che andrà fatta. Non è che non siamo interessati, ma l'intenzione era quella unicamente di accelerare le procedure. Non eravamo felici di farlo, ma eravamo disponibili a prendercelo per far volare via la confusione. Sarebbe stato un danno economico dal punto di vista imprenditoriale. Con il project financing che va avanti lo stadio si fa: non devo comprare lo stadio. Sarebbe stata l'occasione per accelerare, ma avendo trovato una strada diversa... Poi è stato messo anche nei beni alienabili e vedremo cosa accadrà, ma non ci interessa comprare lo stadio. Può restare pubblico, può tenerlo il Comune. Abbiamo la squadra, non lo stadio, ma abbiamo bisogno della casa. Guardiamo all'obiettivo della squadra".