Avellino: ecco la possibile avversaria nella Coppa Italia 2025/2026 Dal turno preliminare ai trentaduesimi di finale: il tabellone prende forma

Lavoro sottotraccia con un mercato che naturalmente si accenderà con gli effetti del flusso promozioni/retrocessioni ancora non chiaro per la categoria. Anche per questo motivo l'Avellino va di accelerazione nel capitolo rinnovi. Marco Armellino da capitano, conferme per Tommaso Cancellotti e Luca Palmiero: il centrocampista vola verso il prolungamento contrattuale. L'ex Pescara è pronto a rivivere il campionato di Serie B con un ruolo da protagonista. Sono solo le fasi iniziali di un restyling per tanti aspetti. Sul fronte stadio ecco i bandi e il club ha ribadito l'unica vera necessità, quella di avere a disposizione il "Partenio-Lombardi" per il via del campionato cadetto.

Ipotesi Cagliari nel tabellone della Coppa Italia 2025/2026

Nel frattempo, con il sipario sulla A e con la classifica finale della massima serie c'è la definizione delle caselle relative al tabellone della Coppa Italia 2025/2026. L'Avellino non conosce ancora l'avversario del turno preliminare a cui prenderà parte in virtù della vittoria del girone C di Serie C (il match è casalingo, ma resta l'ipotesi dell'inversione di campo proprio per i lavori al "Partenio-Lombardi"), ma i lupi sono già collocati nella parte di tabellone che porta alla sfida contro il Cagliari in trasferta per i trentaduesimi di finale. Ipotesi, quindi, di un match con un team di Serie A prima dell'esordio nella Serie B 2025/2026.

I trentaduesimi di finale

Milan - Bari

Como - Sudtirol

Torino - Modena

Udinese - Carrarese

Genoa - Entella / x

Hellas Verona - Padova / x

Cagliari - Avellino / x

Parma - x / Rimini

Lecce - Juve Stabia

Sassuolo - Catanzaro

Pisa - Cesena

Spezia / Cremonese - Palermo

Empoli - Reggiana

Venezia - Mantova

Monza - Brescia / Frosinone

Spezia / Cremonese - Frosinone / Salernitana / Sampdoria



X - / determinate dall'incognita playout in Serie B, dal risultato della finale playoff per la Serie A e dall'esito degli spareggi promozione in Serie C