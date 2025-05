Avellino: valutazioni su più sedi per il ritiro estivo, lo scenario Spunta anche l'idea di un pre-ritiro in provincia prima della preparazione in un'altra regione

Avellino al lavoro per la sede del ritiro estivo 2025. Proseguono le valutazioni e in mattinata i dirigenti biancoverdi hanno raggiunto Rivisondoli. L'Avellino potrebbe tornare nel comune abruzzese già vissuto nel 2014 per la preparazione nel secondo anno della gestione Taccone in Serie B chiuso con la traversa colpita da Gigi Castaldo nella semifinale playoff a Bologna. Nel 2021 il club irpino immaginò il ritorno a Rivisondoli per il ritiro che però poi fu sviluppato a Roccaraso. Restano in piedi altre sedi immaginate nei giorni scorsi, quando anche il Nord Italia sembrava in vantaggio sulle località del centro del Paese.

L'obiettivo di test probanti in estate

L'Avellino punta al giusto equilibrio tra le diverse esigenze, su tutte quella di una distanza minima con squadre di Serie A e Serie B per caricare subito nei test precampionato. Il ciclo di gare ufficiali si aprirà ad inizio agosto con la Coppa Italia, con il turno preliminare che i lupi vivranno molto probabilmente con l'inversione di campo a causa dei lavori al "Partenio-Lombardi". Nei trentaduesimi di finale, dopo pochi giorni, sarebbe sfida con il Cagliari in trasferta. Nel frattempo spunta anche l'ipotesi di una fase pre-ritiro al "Mennea" di Ariano Irpino. La città del Tricolle ospitò l'Avellino nella fase precedente all'esclusione in B nel 2018.