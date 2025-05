De Napoli: "Entusiasmo ritrovato per l'Avellino. Verso la Serie B..." Intervista all'ex biancoverde: "Senso di appartenenza e voglia di stupire"

"L'Avellino è tornato in Serie B, è quello che conta e vivere le emozioni con i tifosi della provincia è sempre bello". Così Nando De Napoli a margine della "Festa dell'Avellino a modo nostro", organizzata dal gruppo "Quelli dell'89" in collaborazione con l'ASD Città di Solofra al Campo Sportivo "Agostino Gallucci": "Nei mesi scorsi ho visto il ritorno di tanti tifosi della provincia allo stadio. - ha spiegato l'ex calciatore dei lupi - Quando giocavo io con l'Avellino venivamo in tantissimi dalla provincia. È bello rivedere tutta questa passione e complimenti alla società per quanto costruito".

"Ruolo da interpretare con la giusta ambizione"

"La Serie B? L'Avellino vuole essere protagonista, ma dovrà vivere la prossima stagione con la capacità di comprendere il suo ruolo da neopromossa ambiziosa. - ha aggiunto De Napoli - La proprietà darà tutto per fare bene. Spero che costruisca l'Avellino per confermare innanzitutto la categoria. Poi si vedrà. Senso di appartenenza ritrovato? Credo proprio di sì. È tornato e lo si vede ovunque nei vari paesi. È tornata la voglia di riempire lo stadio e così sarà anche in B".