Avellino: ecco l'avversario in Coppa Italia. E in estate... Si conferma l'entusiasmo in città e in provincia: ottima risposta per il club dalle tessere fedeltà

Sarà sfida contro l'Audace Cerignola per l'Avellino nel turno preliminare di Coppa Italia ad inizio agosto. Il tabellone non è ancora completo per l'evoluzione delle finali playoff in Serie B e in Serie C e per il rebus playout nel torneo cadetto con l'attesa per il secondo grado di giudizio in ambito FIGC sul caso Brescia, ma la vincente del girone C di terza serie affronterà in casa una delle semifinaliste playoff per la B. Nell'estate 2024 l'Avellino, semifinalista playoff, ospitò la Juve Stabia, promossa direttamente in Cadetteria per l'inversione di campo richiesta dalle vespe a causa dei lavori di adeguamento al "Menti". Anche nelle prossime settimane potrebbe replicarsi la modalità con i lupi senza il "Partenio-Lombardi" per il restyling in chiave Serie B a chiedere l'inversione.

Con la Lazio a Frosinone il 26 luglio prossimo

La vincente di Avellino-Cerignola affronterà in trasferta il Cagliari per i trentaduesimi di finale nella parte di tabellone che porta al Napoli campione d'Italia agli ottavi. Nel frattempo spunta la prima amichevole nell'estate biancoverde. Ha preso forma il terzo memorial "Sandro Criscitiello" con la sfida Avellino-Lazio allo "Stirpe" di Frosinone, previsto per il prossimo 26 luglio. Grande entusiasmo in città e in provincia con quasi cinquemila tessere fedeltà sottoscritte dai tifosi.