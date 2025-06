Ecco dove l'Avellino svilupperà il ritiro estivo 2025 Definizione dei tempi e delle modalità di preparazione alla B: un solo dubbio per il pre-ritiro

Verso nord, ma solo per semplice posizione geografica rispetto all'ultima sede che era stata San Gregorio Magno. L'Avellino svilupperà la preparazione estiva a Rivisondoli. Ritorno nella cittadina abruzzese per i lupi dal 13 al 25 luglio con sabato 26 che vedrà i biancoverdi affrontare la Lazio nel terzo memorial "Sandro Crisicitiello" allo "Stirpe" di Frosinone. I tesserati saranno in Irpinia sin dalla prima decade di luglio con il raduno e le visite mediche nel capoluogo e un pre-ritiro in provincia. Ariano Irpino o Sturno: ecco dove l'Avellino potrebbe vivere i primi allenamenti verso il ritiro vero e proprio in programma a Rivisondoli nella seconda parte di luglio.

Solo Pane certo del rientro in gruppo dopo il prestito

Nei primi giorni del prossimo mese ci sarà il rientro ufficiale di diverse pedine girate in prestito nell'ultima stagione, ma naturalmente il club è al lavoro per pianificare le uscite sfoltendo una rosa da calibrare verso la Serie B. Rientreranno Cancellieri, Sannipoli, Gori, Pane, D'Angelo, Pezzella, Maisto e Redan: il solo Pane avrà un posto sicuro nel nuovo Avellino da "calciatore bandiera" nella lista Serie B.