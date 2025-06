Addio a Quirino Sgrosso, nel 1977 realizzò il logo dell'US Avellino Dall'idea dell'allora presidente Iapicca alla creazione da parte dell'architetto irpino

Il calcio avellinese e l'intera comunità irpina piangono la scomparsa di Quirino Sgrosso, l'architetto che nel 1977 realizzò il logo dell'Unione Sportiva Avellino. "Il primo stilizzato in Italia": così il club biancoverde celebrò nel 2022 un vero simbolo di appartenenza per il capoluogo e la provincia e che vola verso i 50 anni dalla creazione. Un lupo metà bianco e metà verde in un rombo che ai lati presenta la denominazione "Unione Sportiva Avellino SPA 1912" all'interno di una corona: l'architetto Sgrosso immaginò e definì il logo del club con matita, tecnigrafo e carta lucida su incarico dell'allora presidente dei lupi, Arcangelo Iapicca pochi mesi prima della storica promozione dell'Avellino in Serie A.

"Simbolo identificativo di un'intera tifoseria"

"L’US Avellino nella propria storia ha cambiato numerosi loghi ma dal 1977, sulle divise ufficiali e nelle case di tutti noi, campeggia fiero i lupo ideato dall’architetto Quirino Sgrosso. - si legge sul sito dell'US Avellino - Il professionista avellinese disegno l’attuale logo inserendo il lupo in un rombo metà bianco e metà verde con iscritto, in un cerchio, le parole "Unione Sportiva Avellino S.P.A 1912". In sole due notti Sgrosso disegnò quello che è diventato il simbolo identificativo di un’intera tifoseria e di un’intera provincia. Il disegno venne donato al presidente Arcangelo Iapicca".