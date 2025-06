Avellino a Sturno e Rivisondoli per la preparazione estiva I dettagli per il raduno, il pre-ritiro e il ritiro verso la Serie B 2025/2026

L'Avellino vivrà a Sturno il pre-ritiro e a Rivisondoli il ritiro estivo 2025. Comunicato ufficiale da parte del club biancoverde con le visite mediche nei primi giorni di luglio, con i primi allenamenti dal 9 luglio nel comune irpino e con la preparazione vera e propria dal giorno 13 in Abruzzo.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 rende note le date del ritorno alle attività sportive in vista della stagione 2025/2026 in serie B. La squadra, dopo aver effettuato le visite mediche di rito presso la casa di cura privata Nuova Villa Esther, si ritroverà nella mattinata del 9 Luglio per partire alla volta di Sturno (AV) dove terrà 4 giorni di test pre ritiro allo stadio “Castagneto” e soggiornerà presso l’Hotel Casa Reale. Nella mattinata del 13 Luglio, poi, si partirà per Rivisondoli (AQ) dove fino al 25 Luglio si terranno gli allenamenti allo stadio comunale e si soggiornernà presso l’Hotel Victoria. Successivamente verrà reso noto il programma dettagliato delle amichevoli e del prosieguo del precampionato".