Avellino: pista Demme per la mediana, lo Scudetto col Napoli nel 2023 Coppa Italia con Gattuso nel 2020, due anni fa il tricolore, poi il ritorno in Germania

Ancora tanto da definire nel percorso verso l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, ma l'Avellino accelera per più aspetti e spunta il nome di Diego Demme. Il centrocampista tedesco, classe '91, è reduce dalla stagione vissuta con l'Hertha Berlino in Zweite Bundesliga, la Serie B tedesca, ma soprattutto da quattro anni al Napoli.

Coppa Italia con Gattuso, Scudetto con Spalletti

Nel gennaio 2020 Demme salutò il Lipsia per sposare il progetto azzurro. In panchina Rino Gattuso, suo idolo, con la Coppa Italia vinta ai rigori contro la Juventus, poi Luciano Spalletti, ma sotto la guida del toscano si ritrova spesso infortunato. Con 7 presenze e 143 minuti di impiego diventa campione d'Italia con il Napoli il 4 maggio 2023.

È reduce dall'anno con l'Hertha in Zweite Bundesliga

Nella stagione successiva due presenze in A con lo Scudetto sul petto, poi si ritrovò escluso dalla lista dei calciatori presentata in Lega lungo la seconda parte del torneo volando verso la scadenza del contratto. Nell'estate 2024 il ritorno in Germania e un accordo biennale con l'Hertha, occhio ora all'opportunità Avellino e, quindi, di un ritorno in Campania, in Serie B per il mediano di Herford.