Avellino: equilibrio tra gioventù ed esperienza, la prospettiva di mercato Prime valutazioni e profili già individuati nell'obiettivo da raggiungere per la lista Serie B

Il giusto mix tra giovani ed esperti nel restyling della rosa: l'Avellino punta allo sprint nella programmazione estiva verso la sessione di mercato che si aprirà ufficialmente il prossimo primo luglio. Spunta con forza il nome di Emmanuel Gyabuaa, centrocampista classe 2001, protagonista nell'Atalanta Under 23. Il nativo di Parma è seguito con attenzione dal direttore sportivo dei lupi, Mario Aiello. Le giovanili di Parma prima, soprattutto di Atalanta poi con le esperienze a Perugia e Pescara con il rientro nel club orobico per la squadra partecipante alla Serie C: Gyabuaa sembra pronto a una nuova avventura in carriera. Tra le idee per la mediana c'è il profilo di Diego Demme, reduce dalla stagione vissuta in Zweite Bundesliga con l'Hertha Berlino, ma soprattutto dai quattro anni in maglia Napoli con la Coppa Italia 2020 e lo Scudetto 2023.

Milani per la fascia sinistra

Nell'ottica di un equilibrio tra gioventù ed esperienza rientra anche l'obiettivo dal nome Alessandro Milani. L'esterno sinistro italo-venezuelano, di proprietà della Lazio, leader della Primavera biancoceleste con tre reti e cinque assist in 32 gare di campionato, appare pronto al grande salto. Milani potrebbe risultare inizialmente come il cambio di Andrea Cagnano per le soluzioni sulla corsia mancina sia con la difesa a 4 che con la linea a 3.