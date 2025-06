Avellino: si accelera in difesa. Novità per lo stadio Partenio-Lombardi I biancoverdi corrono verso la sessione estiva di calciomercato

Prosegue il lavoro sottotraccia dell'Avellino sul mercato e per la difesa, oltre al profilo di Matias Antonini del Catanzaro, spunta con forza il nome di Lorenco Simic. Il croato, classe '96, è reduce dalla seconda parte di stagione, in prestito dal Maccabi Haifa, vissuta in Serie B con 14 presenze e due gol con il Bari. Il club irpino ha raggiunto l'accordo con Simic e ora punta a centrare l'intesa con la società israeliana (contratto in scadenza il 30 giugno 2026). Il nativo di Spalato ha indossato anche le maglie di Sampdoria, Empoli, Spal, Lecce e Ascoli in Italia.

Obiettivo 15mila posti lungo la stagione

Al "Partenio-Lombardi" è in corso la seconda giornata di lavori di restyling per la Serie B. Come sottolineato in più occasioni dalla proprietà dell'Avellino, sarà fondamentale completare i lavori entro la seconda decade del mese di luglio. Con la chiusura del cantiere nei tempi previsti si punta a ottenere l'omologazione nei primi giorni di agosto per l'obiettivo di far giocare i lupi in campionato sin da subito in casa. Il via con il sintetico, poi si lavorerà alle opere edili, alla sala var, ai nuovi tornelli e all'impianto di illuminazione delle torri faro. Nella prospettiva resta confermata l'intenzione di determinare l'aumento di capienza con la Curva Nord. C'è la deroga per installare le sedute individuali entro febbraio del 2026.