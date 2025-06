Avellino: ufficiali due amichevoli nel ritiro di Rivisondoli Appuntamenti il 19 e il 22 luglio nel corso della preparazione precampionato

L'US Avellino ha ufficializzato le amichevoli in programma nel ritiro di Rivisondoli. Sabato 19 luglio i lupi affronteranno il Castel di Sangro, mentre martedì 22 sarà test contro la formazione Primavera del Napoli. Le due amichevoli saranno disputate al "Comunale" di Rivisondoli. Al termine del ritiro l'Avellino raggiungerà lo "Stirpe" di Frosinone, dove nella serata di sabato 26 luglio (ore 20.30) sfiderà la Lazio nel terzo memorial "Sandro Criscitiello". Test contro i biancocelesti di Maurizio Sarri per i lupi di Raffaele Biancolino. Il tecnico della Lazio è un ex: nell'estate 2007 iniziò l'avventura in biancoverde con una gara in Coppa Italia, si dimise prima del via del campionato di Serie B.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 rende noto che durante il ritiro precampionato che si svolgerà a Rivisondoli (AQ) disputerà due gare amichevoli. Il calendario delle partite sarà il seguente:

Sabato 19 luglio 2025, stadio Comunale di Rivisondoli: Avellino - Castel di Sangro

Martedì 22 luglio 2025, stadio Comunale di Rivisondoli: Avellino - Napoli Primavera

Successivamente al ritiro abruzzese la squadra si recherà a Frosinone (FR) per partecipare alla terza edizione del memorial “Sandro Criscitiello”. L’appuntamento è per sabato 26 luglio 2025 alle ore 20:30 presso lo stadio “Benito Stirpe”. I ragazzi di mister Raffaele Biancolino affronteranno la Lazio di Maurizio Sarri. I biglietti per assister al match sono acquistabili al link presente sul sito dell'US Avellino".