Avellino: ecco date e modalità della campagna abbonamenti 2025/2026 Annuncio da parte del club biancoverde verso la stagione di Serie B

"La nostra gente, il nostro branco". Così l'US Avellino ha annunciato la campagna abbonamenti che inizierà mercoledì 9 luglio alle 9.30. "Fasi di sottoscrizione: la prima fase della campagna abbonamenti durerà dal 9 al 18 luglio e sarà dedicata esclusivamente ai sottoscrittori della tessera Branco. A partire dal 22 luglio, con termine da stabilire in base al calendario ufficiale della serie B, la vendita sarà libera. Riduzioni previste: gli abbonamenti ridotti riguarderanno le seguenti categorie: Over 65 (nati prima del 31/12/1960), Under 18 (nati dal 01/01/2007 al 31/12/2010), Under 14 (nati a partire dal 01/01/2011), Donne e Famiglie. I nuclei familiari composti da almeno 3 persone avranno diritto al prezzo "ridotto famiglia" per ogni tessera richiesta (ad es.: padre, madre e un figlio sottoscriveranno 3 abbonamenti con riduzione; un genitore e 3 figli avranno diritto a 4 abbonamenti con riduzione). Nel caso in cui uno dei figli dovesse essere under 14 avrà diritto al proprio ridotto. I ridotti famiglia potranno essere richiesti esclusivamente presso la biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi con annessa certificazione idonea e recente (stato di famiglia). I bambini nati a partire dal 01/01/2020 avranno libero accesso allo stadio".

Abbonamenti Prima Fase

(dal 9 al 18 luglio 2025)

Curva Sud: Intero € 180, Ridotto € 150, Under 14 € 110

Tribuna Terminio: Intero € 290, Ridotto € 250, Under 14 € 180

Tribuna Montevergine Settori A-B/D-E: Intero € 420, Ridotto € 360, Under 14 € 270

Abbonamenti in vendita libera

(dal 22 luglio 2025)

Curva Sud: Intero € 220, Ridotto € 190, Under 14 € 150

Tribuna Terminio: Intero € 330, Ridotto € 290, Under 14 € 220

Tribuna Montevergine Settori A-B/D-E: Intero € 460; Ridotto € 400; Under 12 € 310