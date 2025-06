Avellino, "Un gol per Gerardo": Cancellotti per il calcio d'inizio Torneo di calcio a 5 ai Campetti Rossi di Avellino organizzato dalla "Casa sulla Roccia"

"Un gol per Gerardo". Torneo di calcio a 5 ai Campetti Rossi di Avellino organizzato dalla "Casa sulla Roccia" tra le iniziative per celebrare il quarantennale della struttura e per ricordare Gerardo Spiniello, figura storica del Centro, primo operatore della Comunità di recupero. Il difensore dell'Avellino, Tommaso Cancellotti, ha preso parte all'evento battendo anche il calcio d'inizio. "Questo torneo entra in una serie di iniziative per far capire quanto siamo cresciuti in questi anni anche grazie al nostro popolo. - Conta tantissimo l'aggregazione. È molto importante per noi. Ricordiamo Gerardo, un punto di riferimento. Ringraziamo l'US Avellino e Cancellotti. Ci hanno dato questa opportunità. Averlo qui vale tanto. Poteva essere in vacanza, invece è stato qui con noi. C'è tanto affetto". "Per noi è importante partecipare a questi eventi. Fa sempre bene a tutti ed è una cosa molto positiva. Torno con un grande sorriso, felice di essere qui e di partecipare a questo evento. Ho ritrovato l'entusiasmo che avevo lasciato al termine della stagione. E si riparte da questo": ha aggiunto Cancellotti.