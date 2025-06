Avellino: due profili in arrivo dalla Lazio. Si accelera per il vice Iannarilli Prende sempre più forma il mercato in entrata da parte dei biancoverdi

Non solo Alessandro Milani dalla Lazio. L'Avellino ha determinato lo sprint anche per un altro calciatore di proprietà dei biancocelesti, l'attaccante Valerio Crespi. Il classe 2004 è reduce dalla stagione vissuta prima in Serie B con il Sudtirol e poi in Serie C con la Feralpisalò (16 presenze e 5 reti tra regular season e playoff). Crespi, che nel torneo cadetto ha indossato anche la maglia del Cosenza, è pronto per una nuova avventura in B, questa volta all'ombra del Partenio. Crespi andrebbe ad occupare la casella di Jan Zuberek, rientrante all'Inter per fine prestito.

Lupi in pole per Daffara

Nel frattempo i lupi hanno accelerato anche per il ruolo di vice Iannarilli. Giovanni Daffara è sempre più vicino all'Avellino. L'estremo difensore della Juventus, protagonista con la Next Gen in Serie C nella scorsa stagione, è impegnato con la prima squadra della Vecchia Signora nel Mondiale per Club e la società biancoverde è in pole sul nativo di Biella, classe 2004. L'Avellino ha definito già da tempo l'accordo con Manu Gyabuaa dell'Atalanta e per Claudio Cassano, da inizio anno solare negli States con il Chicago Fire. Per Lorenco Simic c'è l'accordo con il difensore croato e fiducia per l'intesa con il Maccabi Haifa.