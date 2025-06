Avellino: lo scenario tra difesa e centrocampo in chiave mercato La prospettiva a pochi giorni dall'apertura ufficiale della sessione estiva

Programma definito verso la sessione estiva di calciomercato con alcune pedine già praticamente biancoverdi dal primo luglio e altre operazioni ben strutturate. È il caso di Lorenco Simic. L'Avellino ha raggiunto l'accordo con il difensore croato, reduce dall'anno in prestito al Bari. Manca ancora l'intesa con il Maccabi Haifa, ma il club irpino resta fiducioso come nel caso di Diego Demme. Il tedesco appare affascinato dalla prospettiva del ritorno in Italia e in Campania. Per il centrocampista c'è, però, distanza che si registra nell'opportunità di un'uscita anticipata dall'Hertha Berlino. Demme si è legato al club della Zweite Bundesliga con un contratto biennale nella scorsa estate.

Quattro pedine pronte all'ingresso

Tornando al capitolo difesa l'Avellino segue con attenzione il profilo di Davide Bettella del Frosinone. Su Marco Bellich della Juve Stabia, altro difensore seguito dai lupi, c'è l'Empoli di Guido Pagliuca che potrebbe allenare il piemontese anche nel club toscano. Pronti all'ingresso nella rosa biancoverde Manu Gyabuaa, Alessandro Milani, Valerio Crespi e Claudio Cassano.