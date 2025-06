Avellino su Favilli: come cambia l'attacco Spunta con forza il profilo dell'attaccante toscano nello scenario di mercato

L'Avellino accelera anche in attacco. Dopo aver raggiunto l'accordo con la Lazio per Valerio Crespi che occuperà la casella lasciata vuota da Jan Zuberek, pronto al rientro all'Inter per fine prestito, il club irpino è molto vicino ad Andrea Favilli. L'attaccante toscano, classe '97, è reduce dalla stagione vissuta a titolo temporaneo con il Bari (5 gol in 22 presenze in B) e il contratto con il Genoa, titolare del cartellino, è in scadenza (30 giugno 2025). I lupi hanno determinato lo sprint sul profilo della punta centrale e vogliono centrare l'accordo nelle prime ore della sessione estiva di calciomercato, ormai alle porte, superando l'offerta presentata dal Bari per confermare Favilli nel club pugliese.

La prospettiva in attacco può cambiare

Prende sempre più forma il mercato in entrata e anche la prospettiva del reparto offensivo sembra destinata a cambiare con l'idea di inserire un'altra prima punta come Favilli. L'Avellino ha completato la stagione con la coppia offensiva composta da Facundo Lescano, arrivato a gennaio dal Trapani, e Cosimo Patierno cedendo in prestito Gabriele Gori, di rientro dal Sudtirol, e Daishawn Redan al Beerschot, con Raffaele Russo, Michele D'Ausilio e Giuseppe Panico da trequartisti/esterni e con Zuberek.