Avellino, il segnale social di Lescano: "Il meglio deve ancora venire" Alle parole del presidente D'Agostino si lega il post tra le stories da parte dell'argentino

Alle voci di un interesse da parte della Salernitana per Facundo Lescano aveva già risposto il presidente dell'Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, nel corso dell'inaugurazione della mostra "L'Avellino siamo noi" all'Archivio di Stato, all'ex Carcere Borbonico. "Non ci saranno addii di questa portata": aveva affermato il massimo dirigente dei lupi.

Maglia storica e canzone sulle stories

Tramite le stories della pagina ufficiale social anche l'attaccante argentino ha lanciato un segnale ripostando la maglia storica dell'Avellino con cui ha festeggiato la promozione in Serie B il 19 aprile scorso e inserendo la canzone di Luciano Ligabue "Il meglio deve ancora venire" con un cuore verde e l'emoticon di un lupo. La conferma in Irpinia, ma soprattutto la voglia di scrivere una nuova pagina, di continuità e di ulteriore sfida in carriera. Lescano vuole essere protagonista anche in Cadetteria dopo anni da leader offensivo in terza serie.