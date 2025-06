Avellino, via ufficiale al mercato: tre operazioni definite, tre profili vicini Quanto ormai delineato sarà certificato nelle prime ore della sessione estiva

È iniziato il mese di luglio, è iniziata ufficlamente la sessione estiva di calciomercato e l'Avellino ha definito da tempo tre operazioni. Il club biancoverde inserirà nella rosa l'esterno sinistro Alessandro Milani, italo-venezuelano classe 2005, nel giro della nazionale maggiore della Vinotinto e pronto per l'avventura con una prima squadra dopo il percorso completo nelle under della Lazio, e Valerio Crespi, punta classe 2004, reduce da un'ultima stagione prima vissuta con il Sudtirol in Serie B e poi con la Feralpisalò in Serie C, in prestito dalla Lazio. Doppia operazione, quindi, con i biancocelesti per l'Avellino. Milani è immaginato come il vice-Cagnano sulla fascia sinistra, mentre Crespi occuperà la casella lasciata libera da Jan Zuberek, rientrato all'Inter per fine prestito.

Milani, Crespi, Favilli, Daffara, Simic e Cassano

Andrea Favilli sarà un calciatore dell'Avellino. Nel finale del mese di giugno la dirigenza irpina ha firmato l'accelerazione sulla punta toscana, classe '97, che ha vissuto la stagione 2024/2025 in Serie B con il Bari (5 gol in 22 presenze) in prestito dal Genoa. Contratto scaduto con il Grifone e Favilli risulterà svincolato per poche ore. Alle operazioni già definite si uniscono due profili in entrata. Per il ruolo di vice-Iannarilli c'è Giovanni Daffara. L'estremo difensore classe 2004 saluterà temporaneamente la Juventus con cui sta vivendo l'esperienza nel Mondiale per Club (alle 21 la Vecchia Signora affronterà il Real Madrid nell'ottavo di finale). Daffara raggiungerà Avellino dopo essere stato protagonista nella Next Gen bianconera affrontando l'Avellino nell'ultimo campionato di Serie C. Anche per Lorenco Simic si conferma la fiducia dei giorni scorsi. I lupi hanno raggiunto l'intesa con il croato da giorni e quella con il Maccabi Haifa è sempre più vicina. C'è sempre Claudio Cassano nelle trattative in entrata per i biancoverdi. Il trequartista è destinato a salutare il Chicago Fire dopo pochi mesi.