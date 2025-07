Avellino: ecco la nuova rosa, ben 9 calciatori destinati all'uscita Le scadenze contrattuali e i dettagli dai vari reparti per i biancoverdi

Con il via della sessione estiva di calciomercato è ufficiale il rientro nella rosa dell'Avellino di ben dieci calciatori che hanno vissuto in prestito parte dell'ultima stagione o tutta l'annata sportiva 2024/2025. Il solo Pasquale Pane resterà in Irpinia. L'acerrano sarà il terzo portiere coprendo la casella "bandiera" nella lista della Serie B. Sono nove i profili in uscita. C'è stato anche il rientro di Erasmo Mulè e Marco Toscano dal Trapani. Niente riscatto rispettivamente dal Sudtirol e dal Beerschot rispettivamente per Gabriele Gori e Daishawn Redan. In basso tutti i dettagli.

La rosa con il via della sessione estiva

Portieri

Iannarilli (2026), Marson (2026)

Difensori

Cancellotti (2026), Rigione (2026), Frascatore (2026), Enrici (2027), Manzi (2027), Todisco (2027), Cagnano (riscatto dal Sudtirol)

Centrocampisti

Armellino, De Cristofaro (2026), D'Ausilio (2026), Palmiero (2026), Rocca (2026), Tribuzzi (2027), Sounas (2028), Palumbo (2028, riscatto)

Attaccanti

Russo (2026), Patierno (2026), Lescano (2027), Panico (riscatto dalla Carrarese)

In entrata

Crespi (titolo definitivo dalla Lazio), Milani (in prestito dalla Lazio), Favilli (svincolato), Daffara (in prestito dalla Juventus), Simic (dal Maccabi Haifa), Cassano (dal Chicago Fire)

Rientri dai prestiti

Cancellieri (2027) dalla Triestina, Sannipoli (2026) dalla Cavese, Gori (2027) dal Sudtirol (diritto di riscatto non esercitato), Pane (2026) dal Team Altamura, D'Angelo (2026) dal Campobasso, Pezzella (2026) dalla Cavese, Maisto (2026) dal Gubbio, Redan (2028) dal Beerschot con diritto di riscatto, Mulè (2026) dal Trapani, Toscano (2027) dal Trapani

Fine prestito

Zuberek (Inter)

Fine contratto

Cionek (2025), Guarnieri (2025)