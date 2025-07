Favilli è un nuovo calciatore dell'Avellino: i dettagli dell'accordo I dettagli dell'accordo tra il club irpino e l'attaccante toscano

È ufficiale l'accotdo tra l'Avellino e Andrea Favilli. L'attaccante toscano, arrivato in Irpinia nelle scorse ore, si è legato al club biancoverde con un contratto biennale (30 giugno 2027) con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione in caso di determinate condizioni.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ingaggiato il calciatore Andrea Favilli. Nato a Pisa il 17 maggio 1997 l’attaccante toscano a partire da oggi fornirà al club le proprie prestazioni sportive avendo firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione sportiva al verificarsi di determinate condizioni.

Favilli ha avviato il suo percorso da calciatore tra le giovanili del Livorno e della Juventus. In carriera ha indossato le maglie di Juventus, Ascoli, Genoa, Hellas Verona, Monza, Ternana e Bari. In totale nei campionati professionistici italiani ha collezionato 166 presenze, divise tra serie A, serie B e Coppa Italia. Benvenuto in Irpinia Andrea".