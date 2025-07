Avellino, il direttore sportivo Aiello rinnova fino al 2028 Ufficializzato il prolungamento del contratto

Mario Aiello e l'Avellino ancora insieme. Il club biancoverde ha annunciato il prolungamento del rapporto professionale con il direttore sportivo. Il dirigente biancoverde ha rinnovato per due ulteriori stagioni sportive il contratto in scadenza il prossimo giugno, legandosi così al club fino al 30 giugno 2028. Il club formula l'in bocca al lupo ad Aiello per le soddisfazioni professionali che verranno.