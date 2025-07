Avellino, mercoledi al via la campagna abbonamenti: tutte le info La prima fase, fino al 18 luglio, riservata ai sottoscrittori della tessera "Branco"

L’U.S. Avellino 1912 rende note alcune informazioni utili in vista dell’inizio della campagna abbonamenti previsto per mercoledì 9 luglio alle ore 15:00.

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti presso la biglietteria dello Stadio “Partenio-Lombardi”, presso i punti vendita del circuito Go2 dell’intero territorio nazionale (elenco è consultabile al seguente link) e online all’indirizzo www.go2.it.

FASI DI SOTTOSCRIZIONE

La prima fase della campagna abbonamenti durerà dal 9 al 18 luglio e sarà dedicata esclusivamente ai sottoscrittori della tessera “Branco”.

In questa fase per sottoscrivere l’abbonamento è necessario e obbligatorio recarsi presso le biglietterie autorizzate muniti della ricevuta della Branco Card sottoscritta dal 21 maggio al 27 giugno. Tale ricevuta, recando il numero di tessera assegnato, è necessaria anche per le sottoscrizioni online.

A partire dal 22 luglio, con termine da stabilire in base al calendario ufficiale della serie B, la vendita sarà libera.

PREZZI 1^ FASE

I prezzi seguenti si intendono già scontati della riduzione prevista per i possessori Branco Card

Curva Sud

Intero € 180

Ridotto € 150

Under 14 € 110

Tribuna Terminio

Intero € 290

Ridotto € 250

Under 14 € 180

Tribuna Montevergine Settori A-B/D-E

Intero € 420

Ridotto € 360

Under 14 € 270

Ai possessori della tessera Branco abbonati in Tribuna Montevergine al campionato 2024/2025 verrà garantita l’assegnazione del vecchio posto fino alle ore 19 dell’ 11 luglio 2025.

Tale operazione sarà effettuata solo presso la biglietteria dello Stadio Partenio e presso i punti vendita Go2 della provincia di Avellino.

I prezzi di cui sopra sono validi per i sottoscrittori della Branco Card anche nella fase di vendita libera che partirà il 22 luglio successivamente al periodo di prelazione.

ORARI BIGLIETTERIA

La biglietteria dello Stadio “Partenio – Lombardi” osserverà per la settimana in corso i seguenti orari di apertura:

Mercoledì 9 Luglio: dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

da Giovedì 10 a Sabato 12 Luglio: dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00;

Domenica 13 Luglio: biglietteria chiusa.

Gli orari delle settimane seguenti saranno successivamente e preventivamente comunicati.

Ogni acquirente potrà sottoscrivere un massimo di 4 abbonamenti.

ABBONAMENTI IN VENDITA LIBERA (dal 22 luglio 2025)

Curva Sud

Intero € 220

Ridotto € 190

Under 14 € 150

Tribuna Terminio

Intero € 330

Ridotto € 290

Under 14 € 220

Tribuna Montevergine Settori A-B/D-E

Intero € 460

Ridotto € 400

Under 14 € 310