Avellino: ufficiale il rinnovo di Palmiero, i dettagli Il club irpino ha annunciato il prolungamento contrattuale con il centrocampista

È ufficiale il prolungamento contrattuale tra Luca Palmiero e l'Avellino fino al 2028. Il centrocampista, decisivo nella promozione dei lupi in Serie B, ha rinnovato il suo accordo con i biancoverdi e corre verso una nuova stagione da protagonista ritrovando la Cadetteria con un ruolo molto importante nella rosa irpina.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 rende noto che il rapporto contrattuale con il calciatore Luca Palmiero è stato prolungato fino al 30 giugno 2028. Arrivato ad Avellino a luglio 2023 Palmiero ha collezionato in biancoverde 69 presenze fornendo 6 assist ai propri compagni di squadra. Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno".