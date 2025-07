Biancolino: "Fame ed entusiasmo". Aiello: "Insieme fino a una nuova cima" I riflessi degli annunci di rinnovo per il tecnico e il direttore sportivo dell'Avellino sui social

L'US Avellino ha annunciato il rinnovo di Raffaele Biancolino e Mario Aiello fino al 2028 e sui profili ufficiali social il tecnico e il direttore sportivo hanno espresso la soddisfazione per l'accordo con il club irpino. "Orgoglioso e fiero della fiducia riposta in me. - ha affermato Biancolino - Ringrazio la famiglia D'Agostino e tutta la 'famiglia' dell'Avellino. Sono pronto e carico per ripartire con la fame e l'entusiasmo di sempre. Il vostro Pitone".

"La stessa passione di sempre"

"Avanti sempre, con la stessa passione di quando dietro a una recinzione osservavo scuole calcio e attività di base. - ha spiegato Aiello - Gavetta assai fino ad arrivare a oggi con i risultati facendo parlare il campo senza dover ringraziare nessuno se non chi mi ha dato fiducia. Ma la vittoria più grande sono gli attestati di stima che sto ricevendo soprattutto dalla gente di questa magnifica terra. Spero con il lavoro di meritare ogni giorno questa fiducia. Grazie US Avellino, grazie Irpinia. Avanti insieme come un'onda che tutto travolge fino a una nuova cima".