Avellino: fari su Roberto Insigne e Tutino, la prospettiva I dettagli della rosa biancoverde con le ufficialità in entrata e in uscita

Via al ritiro di Rivisondoli, prima seduta nel pomeriggio di ieri, la seconda questa mattina nel comune abruzzese. L'Avellino corre nella preparazione estiva dopo la quattro giorni di Sturno e i primi due allenamenti nel ritiro vero e proprio iniziato ad alti ritmi. La parte fisico-atletica per poi correre verso la tattica con i due test in programma sabato prossimo con il Castel di Sangro e martedì 22 con il Napoli Primavera a Rivisondoli. Nelle scorse ore l'Avellino ha ufficializzato quanto chiaro da giorni. Manu Gyabuaa è entrato nella rosa biancoverde con la formula del prestito dall'Atalanta con diritto di opzione e contro-opzione tra i due club. Dentro anche Lorenco Simic per Raffaele Biancolino e fari puntati nella prospettiva offensiva su Roberto Insigne e Gennaro Tutino. Operazioni e contatti diversi, ma i due partenopei restano nelle idee della società irpina nel restyling in chiave Serie B. Nella rosa entrerà Giovanni Daffara, vice di Antony Iannarilli per la stagione 2025/2026.

La rosa biancoverde e i movimenti in entrata e in uscita

Portieri

Iannarilli (2027), Marson (2026), Pane (2026)

Difensori

Cancellotti (2026), Rigione (2026), Frascatore (2026), Enrici (2027), Manzi (2027), Todisco (2027), Cagnano, Milani (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Lazio), Simic

Centrocampisti

Armellino, De Cristofaro (2026), D'Ausilio (2026), Palmiero (2028), Rocca (2026), Tribuzzi (2027), Sounas (2028), Palumbo (2028, riscatto), Kumi (in prestito dal Sassuolo), Gyabuaa (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dall'Atalanta)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo (2028), Patierno (2026), Lescano (2027), Panico, D'Andrea (in prestito con diritto di opzione dal Sassuolo), Crespi (2028, a titolo definitivo dalla Lazio)

In entrata

Daffara (in prestito dalla Juventus)

Ceduti in prestito

Maisto (2027 con opzione 2028, in prestito con diritto di opzione e contro-opzione al Potenza)

Fine prestito

Zuberek (Inter)

Rientri dai prestiti

Cancellieri (2027) dalla Triestina, Gori (2027) dal Sudtirol (diritto di riscatto non esercitato), D'Angelo (2026) dal Campobasso, Pezzella (2026) dalla Cavese, Maisto (2026) dal Gubbio, Redan (2028) dal Beerschot con diritto di riscatto, Mulè (2026) dal Trapani, Toscano (2027) dal Trapani

Risoluzione del contratto

Sannipoli (2026)

Fine contratto

Cionek (2025), Guarnieri (2025)