Stefano Codraro con l'Avellino fino al 2027: l'annuncio del club Dopo la stagione in prestito alla Folgore Caratese la firma sul contratto da professionista

Stefano Codraro ha firmato il contratto da calciatore professionista con l'Avellino. Nipote d'arte (il nonno, Stefano Codraro, fu uno dei protagonisti della squadra del 1972/1973 che ottenne la prima promozione dei lupi in Serie B per poi vivere anche la prima stagione degli irpini in Cadetteria), il classe 2006 si è legato ai biancoverdi con un accordo fino al 30 giugno 2027. Codraro è reduce dalla stagione in prestito alla Folgore Caratese in Serie D.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 rende noto che Stefano Codraro ha sottoscritto con il club un contratto da calciatore professionista. Tale vincolo avrà durata fino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo per un altro anno al verificarsi di determinate condizioni. Nato ad Avellino il 3 luglio 2006 il calciatore irpino è cresciuto tra le fila del settore giovanile biancoverde con cui ha conquistato la vittoria del campionato di Primavera 3 con mister Biancolino in panchina. La società augura a Stefano un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno augurandosi che il suo percorso di crescita continui".