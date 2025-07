Lorenco Simic all'Avellino: biennale con opzione Il difensore croato aveva raggiunto l'Irpinia nella giornata di sabato

Lorenco Simic è un nuovo calciatore dell'Avellino. Il difensore croato si è legato al club biancoverde con un contratto biennale (30 giugno 2027) con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Maccabi Haifa, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenco Simic. Nato a Spalato (Croazia) il 15 luglio 1996, il difensore croato ha firmato con il club un contratto biennale con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione sportiva al verificarsi di determinate condizioni.

Calciatore con esperienza internazionale ha giocato nei massimi campionati di Croazia, Slovacchia, Polonia e Israele rispettivamente con Hajduk Spalato, Dunajska Streda, Zaglebe Lubin e Maccabi Haifa prendendo parte anche a gare di caratura internazionale quali qualificazioni di Champions League, Europa League e Conference League. In Italia ha giocato in serie A, serie B e coppa italia con le maglie di Empoli, Spal, Lecce, Ascoli e Bari collezionando 77 presenze. Benvenuto in Irpinia Lorenco".