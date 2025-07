Avellino, le novità tra pausa nazionali e turni infrasettimanali Lupi in campo a Santo Stefano e Pasquetta: annuncio della Lega B

Assemblea di Lega B a Milano con le date del campionato 2025/2026 che inizierà sabato 23 agosto con la gara da opening day venerdì 22. La regular season terminerà nel weekend dell'8-10 maggio. La Serie B si fermerà come la Serie A per le quattro pause nazionali FIFA (1-9 settembre, 6-14 ottobre, 10-18 novembre, 23-31 marzo) e saranno cinque i turni infrasettimanali (30 settembre, 28 ottobre, 10 febbraio, 3 marzo e 17 marzo). Cadetteria in campo anche a Santo Stefano (Boxing Day) il 26 e il 27 dicembre e il giorno di Pasquetta.

Conferma di playoff e playout

"Confermate le modalità di promozione e retrocessione attraverso la formula dei playoff e playout con le medesime modalità attualmente in vigore. La richiesta, come da prassi, sarà adesso inoltrata alla Figc: si legge nella nota diffusa - Si è proceduto inoltre a presentare le modalità che porteranno alla sostituzione del Consigliere di Lega B decaduto (Francesco Dini in seguito alla promozione della Cremonese) e del Consigliere federale aggiunto in quota Lega B (Giovanni Carnevali dopo il passaggio in A del Sassuolo)".

Il comunicato

"Assemblea di Lega Serie B a Milano con tutte le società. In apertura il Presidente Paolo Bedin ha salutato i nuovi club presenti nell’organico del campionato 2025/2026 e dato il benvenuto al Giudice sportivo, Emilio Battaglia, che ha già ricoperto questo ruolo in passato per otto anni. Durante l’Assemblea ha portato il suo saluto il Presidente della Lega Pro Matteo Marani, ‘nell’idea - come ha sottolineato lo stesso Bedin - della necessità di un dialogo sempre più attivo tra leghe e fra queste e la Federazione’. La visita segue quella dei mesi scorsi, sempre in Assemblea, di Ezio Maria Simonelli, Luigi De Siervo e, a marzo, di Gabriele Gravina. Marani ha evidenziato la grande osmosi che c’è fra B e C e l’ottimo rapporto esistente fra le leghe, il che può portare a importanti opportunità 'in un futuro che dovrà riequilibrare il sistema calcio italiano'.

Nelle comunicazioni il Presidente Bedin ha introdotto l’appuntamento del Forum delle proprietà della Serie BKT, previsto in Confindustria a Roma il 23 luglio, con lo scopo di ragionare e confrontarsi su temi di medio e lungo termine, come la sostenibilità, le infrastrutture, il calciomercato e i diritti audiovisivi. Rinnovato il contratto con Hawk-Eye come partner tecnologico per la fornitura del sistema VAR. Definite anche le modalità di applicazione del minuto di silenzio e del lutto al braccio, accolta, quindi, la proposta del Presidente Bedin di attivare una tecnologia di virtual advertising nella produzione audiovisiva delle gare per rafforzare la strategia commerciale".