Avellino, Kumi: "Sono entrato in un gruppo vincente. C'è un obiettivo comune" Il centrocampista: "Puntiamo prima alla salvezza, poi si vedrà"

"Fin qui è stato un ritiro impegnativo con una squadra tosta, unita e pronta a fare un grandissimo campionato. Arrivo in prestito dal Sassuolo e mi ha convinto subito la telefonata del direttore. Ho avvertito stima e fiducia sin dai primi istanti". Ecco le prime parole da calciatore dell'Avellino per Justin Kumi. Il centrocampista biancoverde si è espresso così in conferenza stampa: "Si respira un clima vincente con persone che si vogliono bene e che hanno un obiettivo comune. - ha spiegato - Ho trovato un mister competente e uno staff competente. Siamo pronti. La competitività è importante, alza il livello della qualità. Ho fisicità, ma devo migliorare sulla tecnica per diventare un giocatore completo. Il campionato di Serie B è complicato. La prima può perdere con l'ultima. Non vedo l'ora di iniziare questo campionato. C'è grande passione ad Avellino. Anche qui a Rivisondoli ci sono tanti tifosi a seguirci e vogliamo dare tutto per loro. La squadra mi ha accolto benissimo. Conosco bene D'Andrea, ma tutti i compagni sono bravi. Ho legato con Crespi e Milani che sono i più giovani. L'obiettivo di squadra e personale? Puntiamo prima alla salvezza, poi si vedrà. Io punto a giocare il maggior numero di partite e di crescere con la squadra. A chi mi ispiro? Al Sassuolo ho seguito tanto Thorstvedt. A livello mondiale mi piace Bellingham. Numero di maglia? Vedremo".