Avellino, Gyabuaa: "La B è una grande opportunità, con il mister..." Le prime parole da calciatore biancoverde per il centrocampista dopo il 2-0 sul Napoli Primavera

"Sono contento di essere qui e di far parte di questo gruppo. È stata una trattativa bella lunga, durata quasi un mese. Siamo riusciti a sbloccarla per arrivare qui. Il test? È stata una buona prestazione, potevamo fare meglio, però siamo in fase di rodaggio, inevitabile per il carico da sostenere. Puntiamo ad arrivare bene al test di sabato con la Lazio": ecco le prime parole da calciatore biancoverde per Manu Gyabuaa dopo il 2-0 Avellino sul Napoli Primavera nel test a Rivisondoli.

"Mi ha detto che posso fare molto meglio e lo so anche io"

"Il gruppo e il mister? Ho trovato una squadra bella solida, con tanti compagni uniti. Sono felice del gruppo, per come mi hanno subito fatto sentire parte della squadra. Il mister è diverso per concetti rispetto a quello della passata stagione. Mi devo ambientare al più presto per entrare nelle gerarchie. - ha spiegato Gyabuaa - Cosa mi ha detto il mister? Mi ha preso da parte, mi ha detto che posso fare molto meglio e lo so anche io. Bisogna entrare in forma il prima possibile per rispondere bene a ciò che chiede il mister. Punto a fare bene, voglio continuare la striscia dell'anno scorso. È una grande opportunità e speriamo di giocarmi questa chance al meglio".