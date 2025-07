Avellino: ecco dove giocherà Tribuzzi. Arzillo e Di Paola in prestito I dettagli del nuovo accordo con il capitolino, pronto a una nuova avventura

Prolungamento contrattuale, ma cessione in prestito per Alessio Tribuzzi. Il jolly offensivo capitolino ha rinnovato il contratto con l'Avellino fino al 2028, ma vivrà la stagione 2025/2026 in maglia Vicenza. Trasferimento a titolo temporaneo per Tribuzzi, ma anche per i giovani Vincenzo Arzillo e Matteo Di Paola rispettivamente alla Casertana e alla Cavese. Gli under hanno firmato il primo contratto da professionista con i lupi prima di definire la cessione in prestito in C.

I comunicati ufficiali

"L’US Avellino comunica di aver prolungato l’accordo con il calciatore Alessio Tribuzzi fino al 30 Giugno 2028. Contestualmente il club ha ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore alla società L.R. Vicenza. Il club augura a Tribuzzi le migliori fortune in vista della prossima stagione".

"L’US Avellino 1912 comunica che Vincenzo Arzillo, centrocampista classe 2006 e capitano della formazione Primavera, ha firmato con il club il suo primo contratto da professionista. Il vincolo contrattuale avrà scadenza il 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo in favore della società. Contestualmente il club ha ceduto, a titolo temporaneo, alla Casertana F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. La società augura ad Arzillo le migliori fortune personali e professionali in vista della prossima stagione sportiva".

"L’US Avellino 1912 comunica che Matteo Di Paola, difensore classe 2005 cresciuto nel settore giovanile biancoverde e reduce da due annate in prestito in serie D con le maglie di Siracusa e Scafatese, ha firmato con il club il suo primo contratto da professionista. Il vincolo contrattuale avrà scadenza il 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo in favore della società. Contestualmente il club ha ceduto, a titolo temporaneo, alla Cavese 1919 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. La società augura a Di Paola le migliori fortune personali e professionali in vista della prossima stagione sportiva".