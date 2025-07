Avellino: ecco i numeri di maglia scelti dai biancoverdi Alle 20.30 test con la Lazio nel terzo memorial "Sandro Criscitiello" a Frosinone

Alle 20.30 sarà test con la Lazio nel terzo memorial "Sandro Criscitiello" allo "Stirpe" di Frosinone per l'Avellino. Alle 19.30 saranno svelate le maglie ufficiali della stagione 2025/2026. Il club irpino ha comunicato i numeri di maglia fin qui scelti dai calciatori. Spicca l'assenza di Michele D'Ausilio, ormai da settimane nell'elenco delle pedine in uscita come Michele Rocca, ma non sono gli unici. Anche tra chi ha scelto il numero c'è chi è destinato a una nuova avventura al pari di altri calciatori rientrati dai prestiti.

Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara, 45 Pane, 77 Marson

Difensori: 2 Todisco, 5 Rigione, 23 Cagnano, 28 Marchisano, 29 Cancellotti, 38 Frascatore, 44 Simic, 56 Enrici, 78 Milani, 79 Manzi

Centrocampisti: 4 De Cristofaro, 6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 39 Besaggio

Attaccanti: 9 Patierno, 10 Russo, 11 D’Andrea, 17 Crespi, 32 Lescano, 33 Panico, 57 Campanile, 94 Insigne, 99 Favilli