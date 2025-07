Guendouzi su rigore al 92': Avellino battuto solo nel finale dalla Lazio Penalty e lupi superati nei secondi conclusivi del memorial "Sandro Criscitiello"

Il rigore trasformato da Guendouzi al 92' garantisce la vittoria alla Lazio sull'Avellino nel terzo memorial "Sandro Criscitiello". Biancoverdi vicinissimi a firmare il pari nel test e giocarsi la vittoria nella serie dei penalty.

Primo tempo

Biancolino punta su Favilli e Crespi dal primo minuto in attacco con Russo tra le linee. Con Iannarilli tra i pali, Milani rientra sulla fascia mancina e c'è Cancellotti sull'altra corsia con Manzi ed Enrici al centro della difesa. A centrocampo maglia da titolare per Palumbo, Palmiero e Sounas. il tecnico dei lupi non può contare su Cagnano, Patierno, Rigione e Simic. Al 10' Zaccagni ci prova, deviazione di Manzi per l'angolo. L'Avellino tiene e si propone con Favilli. Al 25' l'ex Bari non completa lo sviluppo di una buona soluzione offensiva. Pochi secondi dopo Castellanos va a segno, ma per il direttore di gara, Perri, c'è il fallo della punta su Cancellotti per una spinta dubbia. Nel finale del primo tempo i biancocelesti centrano anche la traversa con Gila.

Secondo tempo

Diversi cambi in avvio di ripresa: Insigne, Kumi, Lescano e Panico per Crespi, Favilli, Palmiero e Russo. Al 52' Vecino non trova lo specchio sul cross di Pellegrini. Al 60' Palumbo ci prova su punizione, Provedel è pronto e chiude. Al 65' la Lazio corre con Lazzari: l'esterno va in diagonale, ma il destro non raggiunge lo specchio. Altre sostituzioni nel corso del secondo tempo. A 8 minuti dal termine l'Avellino sfiora il vantaggio con il colpo di testa non trovato da Campanile e con Lescano a volo. Due minuti di recupero e a pochi secondi dal termine Noslin conquista un calcio di rigore. Guendouzi spiazza Daffara al 92' per l'1-0 Lazio. Biancocelesti vincenti nel terzo memorial "Sandro Criscitiello".